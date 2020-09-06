Uydu görüntülerine takıldı, Pentagon sessiz kaldı... Denizaltıdan füze mi fırlatacaklar?

06 Eylül 2020 Pazar 19:20 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 19:20

ABD'li düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin Sinpo tersanesine ait görüntülerin, güvenli bir tekne havzasındaki birkaç gemiyi gösterdiğini söyledi; bunlardan biri, daha önce denizde su altında bir test gerçekleştirmek için kullanılan platformlara benziyor.

c4Defence'in haberine göre Kuzey Kore, geçen Ekim ayında, dış tehditleri kontrol altına alma ve kendini savunmayı güçlendirme çabalarının bir parçası olarak denizden Pukguksong-3'ü balistik füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ya da Pentagon'dan CSIS raporu hakkında yorum gelmedi.

Kore Cumhuriyeti, geçen yıl test edilen PKS-3'ün 450 km (280 mil) uçtuğunu ve 910 km (565 mil) irtifaya ulaştığını duyurdu. Bu füze standart bir yörünge üzerinde yaklaşık 1.300 km (800 mil) menzile sahip olacaktı.