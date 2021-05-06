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Savunma

Uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirecekler!

Japonya, düşman radarlarını bozmak amacıyla uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirme kararı aldı.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 07:16 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 07:16
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Japonya, siber uzay, elektromanyetik ve dış uzay alanlarında Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Japonya, Kyodo ajansının SDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Çin'in askeri yayılmacılığı karşısında çeşitli alanlarda askeri unsurlarını geliştirecek.

Mevcut mali yıl kapsamında Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde kurulması tamamlanacak Uzay Operasyon Filosunun kadrosu 20'den 70'e çıkarılacak.

Mart ayında Kumamoto'da kurulan elektronik harp birimine benzer diğer 5 yeni birim, Mart 2022'ye kadar başkent Tokyo'daki Camp Asaka üssünde kurulacak.

Batıdaki Yamaguçi eyaletinde yapım aşaması süren uzay gözetleme radarı 2023 mali yılında hizmete alınacak.

Siber alanına yönelik SDF'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile özel sektörden uzmanları bir araya getirileceği 540 üyeli siber güvenlik birimi oluşturulacak.

Öte yandan Savunma Bakanlığının, düşman radarlarını bozmak amacıyla uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı üzerinde çalıştığı kaydedildi.

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