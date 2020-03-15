15 Mart 2020 Pazar 11:23 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:41

Suriye’den Irak’a, Karadeniz’den Ege’ye, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada milli menfaatleri için adımlar atan Türkiye, bir yandan da milli savunma sanayiinde başlattığı ‘yerli-milli’ projelerin meyvelerini almaya devam ediyor.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen #METE tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti.



180 binden fazlası Sarsılmaz, 100 binden fazlası SYS tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabanca üretilecek. pic.twitter.com/8pzqS8sezd — SSB (@SavunmaSanayii) March 15, 2020

Bu kapsamda geliştirilen projelerden biri de 2018 yılında başlatılan ‘Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi’ oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen projede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin silahlı hizmet etkinliğini artıracak, uluslararası standartlarda ve teknolojik üstünlüğü bulunan, uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir tabancanın geliştirilmesi fikri ile hareket edildi.

Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen özgün yerli tabanca Mete'nin, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe alındı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete", Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ise "SAR9 Mete" tabancalarını üretiyor.

İki şirketin toplamda 280 binden fazla Mete tabancası üretmesi öngörülüyor. Büyük bölümü teslim edilen tabancaların 180 binden fazlasının üretimini Sarsılmaz, 100 binden fazlasının üretimini ise Samsun Yurt Savunma üstleniyor.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında ortaya konulan bu tabancalarla güvenlik güçleri tarafından kullanılan silahlar, ateş gücü yüksek olanlarla değiştiriliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, partiler halinde teslimatlar gerçekleştiriyor.

Her iki tabanca da yüksek sıcaklık testlerinden, tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklık testlerinden başarıyla geçti. 9x19 milimetre kalibreli mermi ateşleyen tabancalar, 30 bin atım namlu ömrüyle dikkati çekiyor.

Yarı otomatik tabancalar, polimer gövdeye ve 750 gram ağırlığa sahip. Tabancalar, iğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizmalarıyla görev yapıyor.

Görevin gerektirdiği aksesuarlarla donatılabilen tabancalar, hafif ve etkin yapısıyla güvenlik güçlerine hizmet ediyor.

‘METE’ PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLİYOR



İmzalanan sözleşmenin ardından Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ "SAR9 Mete" tabancalarını üretmeye başladı.

Güvenlik güçlerine teslim edilen yerli tabanca sayısı 200 bini aştı. Proje kapsamında 180 binden fazlası Sarsılmaz, 100 binden fazlası SYS tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabanca üretilecek.

ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen her iki tabanca da sahip oldukları özelliklerle sadece Türkiye'nin güvenlik güçlerinin çok önemli bir destekçisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda savunma sanayii ihracatında da önemli bir yer edinecek.

"TP9 SF Mete" ve "SAR9 Mete” tabancalarının bazı özellikleri şunlar:

- Yüksek sıcaklık testlerinde tam başarı

- Tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklıkta yüksek performans

- 9x19 milimetre kalibreli mermi

- 30 bin atım namlu ömrü

- Yarı otomatik, polimer gövde ve 750 gram ağırlık

- İğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizması