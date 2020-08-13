Yerli üretim ZAHA denize indi!

13 Ağustos 2020 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:09

Firma, resmî sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Görüntülerde, platformun deniz ortamında test edildiği tespit edildi. Gönderi, "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına yönelik FNSS tarafından tasarlanmıştır.

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekatın çıkarma safhası başında, açıkta bulunan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır." açıklamasıyla paylaşıldı. Denemenin kapsamı, yeri ve süresi hakkında herhangi bir açıklama mevcut değil.

c4Defence'in haberine göre, denemelerde araç için FNSS bünyesinde özel olarak geliştirilen UKSS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemi) yerine ağırlık plakalarının koyulduğu görüntülendi. Suda oldukça hızlı ilerlediği izlenen ZAHA, ayrıca manevra kabiliyetlerini de sergiledi.

ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) TCG Anadolu (L 401) amfibi taarruz gemisi ile birlikte kullanılmak üzere geliştirildi. Platform, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS ana yükleniciliğinde tasarlandı. Karada azami 70 km/sa sürate erişebilen ZAHA, suda ise direnci azaltan özel burun yapısı ve güçlü su jetleri sayesinde saatte 7 knot hız yapabiliyor. %60 eğim tırmanma ve %40 yan eğimde dâhi tutunabilme gibi özellikleri bulunan platform ayrıca 90 cm yükseklikteki dik engelleri ve 2m genişlikteki hendekleri kolaylıkla aşabiliyor. Araç, 12,7 mm makineli tüfek ve 40 mm bombaatara sahip bir kule ile yüksek ateş gücüne de sahip. Gerekli durumlarda sis perdesi de üretebilmekte. Kaynaklanmış alüminyumdan imal edilen gövdesiyle balistik ve mayın koruması ile personel güvenliğini ön plana çıkaran araçlar, dizel motor ve tam otomatik şanzımana sahip.