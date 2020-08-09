Yerli üretimde yeni gurur! M4K sahaya inmeye hazır

09 Ağustos 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 18:51

Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamada "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı” projesinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

✅ Bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdık. ����



KKK envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza ve kurtarılmasında kullanmak için MPG’nin yerli olarak ürettiği 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı' #M4K'ların tamamının teslimatını gerçekleştirdik. pic.twitter.com/TWVfzWl6uw — SSB (@SavunmaSanayii) August 9, 2020

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırdık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza ve kurtarılmasında kullanmak için MPG’nin yerli olarak ürettiği ‘Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’’ların tamamının teslimatını gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform, merkezi lastik şişirme, bağımsız süspansiyon, 600 beygir gücünde motor, patlak gider lastikler, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi ve özel tasarım koltuklar sahip olan M4K, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özellik ve kabiliyetleriyle kendi sınıfında öne çıkıyor. Ayrıca araç üzerinde silah kulesi de taşınabilen M4K, kaza yapan ya da arızalanan araçların güvenli bir şekilde kurtarılması gibi özelliklere de sahip.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ile donatılan araç, 4 kişilik konforlu ve geniş hacimli bir kabine sahip ve mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek korumalı.