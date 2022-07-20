İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2022 Çarşamba / 21 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5972
  • EURO
    18,0094
  • ALTIN
    968.42
  • BIST100
    2518.38
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Test için TCG Beykoz'a entegre edildi
Savunma

Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Test için TCG Beykoz'a entegre edildi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG Beykoz'a entegre edildi.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk test atışı geçen sene aralık ayı başında yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Milli Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde bir kez daha ortaya konulan Milli Deniz Topu diğer testleri için gemiye çıktı.

TCG Beykoz'a başarıyla entegre edilen Milli Deniz Topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.

Kalan iki test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak Milli Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılacak.

Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem 20 kilometre menzile sahip.

  • Milli Deniz Topu
  • TCG Beykoz
  • test

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.