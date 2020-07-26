Uydu haberleşme sistemlerinde yerli ve milli hamle! ANKA-S İHA'lara entegre edildi

26 Temmuz 2020 Pazar 19:08 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:15

İstanbul merkezli CTech firması, yerli imkânlarla taşınabilir uydu haberleşme sistemleri geliştirildi. Sistem, ilk olarak TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) üretimi Anka-S İHA'lara entegre edildi. CTech Mobil (DEV-Ku-18 Terminali) olarak adlandırılan sistemin hava ve kara terminallerinin yanı sıra yer istasyonları ve diğer tüm alt bileşenleri firma bünyesinde geliştirildi. Gündüz ve gece, her türlü ortam koşulunda kullanılabilen sistemler, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının yanı sıra İHA gibi yüksek hızlı platformlar ile kullanıma uygun yapıda. Saniyede 20 megabaytlık aktarım hızına kadar veri transferine olanak sağlayan DEV-Ku-18'in toplam ağırlığı, anten, modem ve ACU da dâhil olmak üzere 24 kilogram civarında.

C4Defence'in haberine göre, İHA'ların istenilen herhangi bir bölgeden kontrol edilebilmesini mümkün kılan donanım, karıştırmaya dayanıklı yapısı ve emniyetli veri aktarımı gibi özellikleriyle platformların etkinliğini yükseltiyor.

Uydu haberleşme (Satellite Communication / SATCOM) sistemleri, insansız hava araçlarının (İHA) ufuk ötesi menzilde görev yapabilmesi hususunda en önemli bileşenlerden biri konumunda.