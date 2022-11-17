Türkiye'den 'hassas' atış! HGK-82 envanterde

Hava Kuvvetlerinin mühimmatlarında yerlilik oranı artıyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli güdüm kiti HGK-82'nin (Hassas Güdüm Kiti) en yüksek yerlilik oranı ile envantere girdiği açıklandı.



Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TÜBİTAK SAGE, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle..." ifadelerini kullandı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yerini alan HGK-82'nin, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen alt sistem bileşenleri ATLAS ve KAŞİF ile teslimata hazır olduğu geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

HGK-82 (Hassas Güdüm Kiti -84)

HGK-84, mevcut güdümsüz 2000 lb'lik Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları ANS/KKS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren sahip güdüm kitidir.



Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

Karıstırmaya dirençli

Tüm hava kosullarında çalısabilir

Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

Düşük lojistik ihtiyacı

Düşük ikincil hasar

Maliyet etkin

F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye

Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil

Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil

Star Gazetesi