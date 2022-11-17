Türkiye'den 'hassas' atış! HGK-82 envanterde

Hava Kuvvetlerinin mühimmatlarında yerlilik oranı artıyor.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli güdüm kiti HGK-82'nin (Hassas Güdüm Kiti) en yüksek yerlilik oranı ile envantere girdiği açıklandı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TÜBİTAK SAGE, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle..." ifadelerini kullandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yerini alan HGK-82'nin, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen alt sistem bileşenleri ATLAS ve KAŞİF ile teslimata hazır olduğu geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.
HGK-84, mevcut güdümsüz 2000 lb'lik Mk-84 genel maksat bombalarını ve nüfuz edici bombaları ANS/KKS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren sahip güdüm kitidir.
Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme
Karıstırmaya dirençli
Tüm hava kosullarında çalısabilir
Görev basına daha az bomba, sorti ve personel
Düşük lojistik ihtiyacı
Düşük ikincil hasar
Maliyet etkin
F-16 PO-III ve F-4E/2020 uçaklarna sertifiye
Orta irtifadan atıldıgında 12 deniz mili menzil
Yüksek irtifadan atıldıgında 15 deniz mili menzil