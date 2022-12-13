İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2022 Salı / 20 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6509
  • EURO
    19,6845
  • ALTIN
    1070.61
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yunanistan'da Milli Muharip Uçak korkusu! İş birliği rahatsız etti
Savunma

Yunanistan'da Milli Muharip Uçak korkusu! İş birliği rahatsız etti

Türkiye karşısında çaresiz durumda olan Yunanistan, Tayfun balistik füzesinin ardından şimdi de 5. Nesil Milli Savaş Uçağı projesi Milli Muharip Uçak'ı (TF-X) hedef aldı. Türkiye ile İngiltere arasındaki yakın iş birliğini vurgulayan Yunan basını, MMU ve Doğu Akdeniz'de yürütülen iş birliğinin Atina yönetiminin aleyhine olacağını yazdı.

Yeni Şafak13 Aralık 2022 Salı 08:29 - Güncelleme:
Yunanistan'da Milli Muharip Uçak korkusu! İş birliği rahatsız etti
ABONE OL

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerde bulunan, uluslararası anlaşmalara göre silahsızlandırılması gereken adaları ABD desteğiyle cephaneliğe dönüştüren Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisinin yeni hedefi Türkiye'nin, 5. Nesil savaş uçağı projesi TF-X. Son dönemde savunma sanayiinde önemli adımlar atan ve Tayfun balistik füzesiyle, Yunanistan medyasının manşetlerine taşınan Türkiye'nin, yerli üretim savaş uçağına sahip olacağının görülmesi Atina'daki paniği artırdı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye ile İngiltere arasında gelişen ilişkiler ve TF-X projesinde İngiliz savunma sanayii şirketlerinin varlığının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta endişeye neden olduğu iddia edildi.

Gazete, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağlarını atan İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de alternatif politikalar yürüttüğünü belirterek bunun bölgede Türkiye karşıtı girişimlerde bulunan Atina'yı endişelendirdiği kaydedildi.

Haberde, BAE Systems ve Rolls Royce gibi TF-X projesinde yer alması muhtemel İngiliz şirketleri de hedefe kondu. Gazetede, İngiltere'nin, insansız hava araçları alanında da Türkiye ile iş birliği yapmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.