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Yabancı film yapımları da desteklenecek 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Yabancı Film Yapım Desteği” uygulamaya konulacak.

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Destekle ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya destek sağlanacak. Yönetmelikle milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmler de desteklenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.  Dizi filmle yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere komisyon oluşturulacak. Komisyon, en az 5 üyenin katılımı ile toplanacak ve en az 5 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak.      
 

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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