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Sinema

“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor

Türk – İran ortak yapımı olan “Yunus Çocuk” animasyon filmi gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022'de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

4 Kasım 2022 Cuma 17:47 - Güncelleme:
“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor
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Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon Sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER

Burak Sergen –Dobi

Selen Öztürk – Milya

Esra Bilgiç – Nana

Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık

Yetkin Dikinciler – Kaptan Murvarid

Zeynep Kankonde – Zupa

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Özge Yağız – Mia

Orçun İynemli– Yılan Balığı

Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk

Doğu Aytun – Kara Herkül

Didem Atlıhan – Kartopu

Dündar Müftüoğlu – Gorti

Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar

Galip Erdal – Fasid

Atilla Şendil – Ahtapot

Gökmen Bayraktar - Jasim

Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa

Özgür Özdural - Yengeç

Bedia Ener – Büyükanne

Zar Altan Alkan – Balıkçı

Osman Doğan - Gulam

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