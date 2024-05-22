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  • ''Bir hafta onlar konuşacak ama kazanan biz olacağız'' Buruk'tan öğrencilerine motivasyon
Spor

''Bir hafta onlar konuşacak ama kazanan biz olacağız'' Buruk'tan öğrencilerine motivasyon

Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sazı eline aldı. Başarılı çalıştırıcı, 1 puan aldıkları takdirde rakibinin maçına bakmaksızın şampiyon olacaklarını Konyaspor maçı için oyuncularına motivasyon yüklemesi yapıyor.

Fanatik22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
''Bir hafta onlar konuşacak ama kazanan biz olacağız'' Buruk'tan öğrencilerine motivasyon
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Galatasaray için kâbus dolu bir hafta sonu geride kaldı. Şampiyonluk maçında 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye karşı isabetli şut bile çekemeden, 50 bin taraftarının önünde mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, 1 günlük ara sonrası yaraları sarmaya çalışıyor.

OKAN BURUK'TAN TOPLANTI

Konyaspor ile deplasmanda oynanacak son maçın hazırlıklarına başlayan Cim Bom'da, teknik direktör Okan Buruk'un ilk işi oyuncularıyla toplantı yapmak oldu. Derbi yenilgisinin kendilerine kötü bir ders olduğunu vurgulayan Buruk, Galatasaray'ın 3 sezondur Konya deplasmanında mağlup olduğunu da hatırlatarak öğrencilerinden bir an önce toparlanmalarını istedi.

Takım toplantısında konuşan Buruk, "Derbiyi unutup önümüze bakacağız. Bu bir yol kazası ve telafisini yapacağız. Konyaspor karşısında alacağımız zaferle 24. şampiyonluğu kazanacağız. 1 hafta onlar konuşacak ama sonunda kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

KONYA'DA YÜZÜ GÜLMÜYOR

5 Ocak 2021'deki maçta Fatih Terim cezalıydı, takımın başında Levent Şahin vardı. Konyaspor o mücadeleyi 4-3 kazandı. 5 Mart 2022'deki karşılaşmada ise Cim Bom'u Domenec Torrent çalıştırıyordu. Konya o maçı da 2-0 kazandı.

Geçtiğimiz sezon ise 17 Mart 2023'te Okan Buruk yönetiminde 14 maçlık galibiyet serisiyle Konya'ya giden Sarı-Kırmızılılar bu kez de sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Cim Bom'un şampiyonluğunu ilan edebilmesi için pazar günü Konya'dan en az 1 puan çıkarması gerekiyor.

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