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Spor

1. Lig play-off mücadelesinde finalistler belli oluyor

Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin rövanş maçları yarın oynanacak.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
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Royal Hastanesi Bandırmaspor, 1-0'ın rövanşında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da Eyüpspor'u konuk edecek. Müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Eyüpspor'un her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracağı eşleşmede, bir farklı Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti durumunda müsabaka uzayacak. Ev sahibi ekip ise maçı 2 veya daha farklı skorlarla kazanması durumunda tur atlayacak.

Günün bir diğer yarı final rövanşında ise İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

İlk maçı İstanbulspor'un deplasmanda 4-2 kazandığı eşleşmede, ev sahibi ekibe her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de final için yetecek.

Müsabakayı 2 farkla konuk ekibin kazanması durumunda ise 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 ve daha farklı galibiyet alması durumunda ise adını finale yazdıracak.

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