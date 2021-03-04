İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mart 2021 Perşembe / 20 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4237
  • EURO
    8,9651
  • ALTIN
    410.69
  • BIST100
    1531.66
Spor

1. Lig'de 25. hafta yarın başlıyor

TFF 1. Lig'in 25. haftası yarın oynanacak İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

AA04 Mart 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:07
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Mart Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.