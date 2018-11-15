1. Lig'de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın futbolu bıraktı

1. Lig'de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor'da kadro dışı kalmasının ardından profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Akın sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası için de ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar diliyorum."

İşte Murat Akın'ın 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı takımlar:

2008-2009 Kasımpaşa

2010-2011 Ordu

2011-2012 Kasımpaşa

2012-2013 Konya

2013-2014 Başakşehir FK

2014-2015 Kayserispor

2015-2016 Karabükspor

2016-2017 Göztepe