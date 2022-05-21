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Spor

1. Lig'de play-off maçlarının programı belli oldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımların play-off yarı finalinde oynayacakları maçların tarihleri belli oldu.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

29 Mayıs Pazar

15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

  • Erzurumspor-İstanbulspor
  • Eyüpspor- Bandırmaspor
  • play-off

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