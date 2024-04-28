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  • 1. Lig'de düşme-yükselme savaşı! İşte son durum...
Spor

1. Lig'de düşme-yükselme savaşı! İşte son durum...

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynandı. Göztepe, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu.

AA28 Nisan 2024 Pazar 20:07 - Güncelleme:
1. Lig'de düşme-yükselme savaşı! İşte son durum...
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Göztepe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime iki hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 2-0

Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: 2-3

Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: 4-2

Tuzlaspor-Bodrum FK: 0-0

Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: 3-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: 1-3

Boluspor-Altay: 3-1

Adanaspor-Manisa FK: 1-1

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.EYÜPSPOR32233673284572
2.GÖZTEPE32206656193766
3.SAKARYASPOR32169748331557
4.AHLATCI ÇORUM FK32167953332055
5.KOCAELİSPOR32167948361255
6.BODRUM FK321411739211853
7.BOLUSPOR32148103133-250
8.TEKSÜT BANDIRM SPOR321211947301747
9.GENÇLERBİRLİĞİ32121193732547
10.ERZURUMSPOR FK32121193028244
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ32109133240-839
12.MANİSA FK32813113938137
13.ÜMRANİYESPOR32107153646-1037
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR32810142936-734
15.TUZLASPOR32810143246-1434
16.ADANASPOR3296172545-2033
17.ALTAY3253241573-5815
18.BITEXEN GİRESUNSPOR3224261568-537

Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

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