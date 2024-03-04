Forma giydiği 33 maçta 22 gol-8 asiste imza atan, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 18 gol-5 asistle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor.

37 yaşındaki futbolcu, takımın 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasındaki performansıyla da alkış aldı.

5 FARKLI MEVKİ

Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı. 90 dakika boyuncu 5 farklı mevkide görülen yıldız futbolcu bir de asist yaptı.

HİÇ İDMAN KAÇIRMADI

Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi. Kaptanlık bandını takan Dzeko bu sezon hiç idman kaçırmamasıyla da dikkat çekiyor.