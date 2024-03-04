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Spor

1 maç 5 farklı mevki! Edin Dzeko gençleri cebinden çıkartır

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki deneyimli forveti Edin Dzeko, Hatayspor maçında 5 farklı mevkide görev yaptı. Ayrıca Bosnalı yıldızı bir asist ile skora katkı sağladı. İşte detaylar...

Sabah4 Mart 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
1 maç 5 farklı mevki! Edin Dzeko gençleri cebinden çıkartır
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Forma giydiği 33 maçta 22 gol-8 asiste imza atan, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 18 gol-5 asistle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor.

37 yaşındaki futbolcu, takımın 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasındaki performansıyla da alkış aldı.

5 FARKLI MEVKİ

Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı. 90 dakika boyuncu 5 farklı mevkide görülen yıldız futbolcu bir de asist yaptı.

HİÇ İDMAN KAÇIRMADI

Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi. Kaptanlık bandını takan Dzeko bu sezon hiç idman kaçırmamasıyla da dikkat çekiyor.

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