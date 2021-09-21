10 kişi Altay, Rize'de 3 puanı kaptı

21 Eylül 2021 Salı 19:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 19:07

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Altay 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın gollerini 44. dakikada Eric Björkander ile 73'te Daouda Bamba kaydetti. Rizespor'un tek golünü 90. dakikada Yannick Bolasie attı.

Öte yandan Altay'da Khaly Thiam, 68'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 1 puanda kaldı ve bu sezon kazanamama serisi devam etti. Altay ise 12 puana yükseldi ve bu sezonki 4. galibiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Altay, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sağ taraftan ortasında ön direkte Dabo'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Baiano'nun sağ taraftan geri pasında araya giren Altaylı oyuncu Erhan Çelenk, ceza sahasına girdiği sırada oyuncunun sakatlandığını görünce takımı adına tehlikeli atağı sonlandırarak topu taca attı. Centilmence davranış sonrası yeşil-mavili taraftarlar ve futbolcular, Erhan'ın alkışladı.

32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Thiam'ın bekletmeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Phiri'nin yaklaşık 30 metre topu taşıdıktan sonra ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Phiri'nin ceza sahası üzerine aşırtma pasında Bolasie'nin kontrol edip vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Lis'de kaldı.

44. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Erhan Çelenk'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Thiam'ın ön direkte aşırttığı topu, Björkander kafa ile filelere gönderdi: 0-1.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...