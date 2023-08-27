10 kişi kalan Frankfurt puanı son anda kaptı

Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. MEWA Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mainz'ın golü 25. dakikada Jae-Sung Lee'nin ayağından gelirken Eintracht Frankfurt beraberliği 90+1'de Omar Marmoush ile yakaladı.

Eintracht Frankfurt'ta Ansgar Knauff 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Mainz ligdeki ilk puanını alarak puanını 1 yaptı. Frankfurt ise ikinci hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.

Önümüzdeki hafta Mainz, Werder Bremen'e konuk olurken, Eintracht Frankfurt sahasında Köln'ü ağırlayacak.