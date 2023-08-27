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Spor

10 kişi kalan Frankfurt puanı son anda kaptı

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Mainz 05, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:39 - Güncelleme:
10 kişi kalan Frankfurt puanı son anda kaptı
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Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. MEWA Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mainz'ın golü 25. dakikada Jae-Sung Lee'nin ayağından gelirken Eintracht Frankfurt beraberliği 90+1'de Omar Marmoush ile yakaladı.

Eintracht Frankfurt'ta Ansgar Knauff 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Mainz ligdeki ilk puanını alarak puanını 1 yaptı. Frankfurt ise ikinci hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.

Önümüzdeki hafta Mainz, Werder Bremen'e konuk olurken, Eintracht Frankfurt sahasında Köln'ü ağırlayacak.

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