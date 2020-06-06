İSTANBUL 31°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 10 kişi Leipzig, uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Leipzig 1-1 Paderborn
Spor

10 kişi Leipzig, uzatmalarda yıkıldı! Maç sonucu: Leipzig 1-1 Paderborn

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Leipzig, 10 kişi kaldığı maçta Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:01
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Leipzig, Paderborn'u konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Leipzig'in golünü 27. dakikada Patrik Shick atarken, Paderborn'un golünü ise 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.

Leipzig'te savunma oyuncusu Upamecano 16. ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Leipzig, bu sonuçla 59 puana çıktı. Paderborn ise 20 puana yükseldi.

Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Paderborn ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

Hayvan hırsızları 120 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.