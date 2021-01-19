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Spor

10 kişi Milan'ı Ibrahimovic uçurdu

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Deplasmanda maçı 10 kişi tamamlayan Milan'ı 2 golle yıldızlaşan Zlatan Ibrahimovic sırtladı.

19 Ocak 2021 Salı 01:06 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 01:06
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Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Sakatlığını atlatarak sahalara yeniden geri dönen Zlatan Ibrahimovic, 7. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Milan 1-0'lık skorla tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, Calabria'nın asistinde Zlatan Ibrahimovic'le farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde oyuna giren Saelemaekers 68'de sarı, 74'te ise kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sonrasında Cagliari oyuncu değişiklikleriyle gol aramasına rağmen bu isteğinde başarılı olamadı ve mücadele 2-0'lık Milan üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorun ardından Milan, 43 puana yükseldi ve Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 14 puanda kaldı.

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