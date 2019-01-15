10 numaraya 4 aday
ASLAN, bir yandan Belhanda’nın transferi için Al İttihad’la görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da Faslı yıldızın yerine 10 numara arıyor.
- StarSpor
Sarı-Kırmızılılar’ın Belhanda’nın gitmesi durumunda Bejing Guoan’dan Renato Augusto, Lokomotiv Moskova’dan Manuel Fernandes, Utrecht’ten Tannane, Fulham’dan Johansen için girişimlere başladığı bildirildi.
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