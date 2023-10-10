11. Bodrum Yarışları başladı

11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kortej yürüyüşüyle başladı. türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



İlçeye gelen ekipler, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun 10-15 Ekim'de ilçelerinde yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ise Bodrum'un spor organizasyonlarıyla da adından söz ettiren bir ilçe konumunda olduğuna dikkati çekti.

Bodrumspor Yelken Şubesi sorumlusu Hadi Türk de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.