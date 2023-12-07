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Spor

111 yıllık tarihinde bir ilk! Santos küme düştü

Brezilya Serie A'da lig tarihinin küme düşmeyen üç temsilcinden biri olan Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak bir alt lige düştü.

7 Aralık 2023 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
111 yıllık tarihinde bir ilk! Santos küme düştü
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Brezilya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Ligin son hafta karşılaşmasında evinde Fortaleza'yı konuk eden Santos, karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla kaybetti.

Müsabakada Fortaleza Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Santos, 58'de Messias'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve Fortaleza üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.

Böylece bu unvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

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