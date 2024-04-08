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Spor

115 yıllık rekabette en erken gol! Mauro Icardi tarihe geçti

Dün akşam oynanan Süper Kupa maçı birçok ilke sahne oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı gol ezeli rekabetteki en erken gol olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
115 yıllık rekabette en erken gol! Mauro Icardi tarihe geçti
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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçında attığı golle birlikte tarihe geçti.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçla başlayan 115 yıllık rekabette Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında bir ilk yaşandı.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

50. saniyede Fenerbahçe filelerini havalandıran Mauro Icardi, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu oldu.

8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan lig maçında Galatasaray forması giyen Mirza Seydic'in 55. saniyede kaydettiği gol, iki takım arasındaki maçlarda atılan en hızlı gol ünvanı taşıyordu. İki takım o mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Süper Kupa finalinde attığı golle, ezeli rekabetin en hızlı golcüsü olmayı başardı.

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