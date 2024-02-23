İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9856
  • EURO
    33,7032
  • ALTIN
    2011.34
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

12 Dev Adam, İtalya'ya direnemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

23 Şubat 2024 Cuma 00:28 - Güncelleme:
12 Dev Adam, İtalya'ya direnemedi
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 87-80 İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

TARIK BIBEROVIC'TEN 12 DEV ADAM'LA MÜKEMMEL SİFTAH

İlk kez milli takım formasını giyen Tarık Biberovic maçtaki performansıyla göz doldurdu. Tarık mücadeleyi 27 sayıyla en skorer isim olarak tamamladı. Tarık Biberovic ayrıca 8 ribaunt ve 4 asist katkısı sağladı.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, bir sonraki maçında İzlanda'yı ağırlayacak. Mücadele 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.