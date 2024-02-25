A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ay-Yıldızlı takımımız 76-75 kazandı.

Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yenmişti.

Gruptaki diğer iki ekibin karşılaşacağı Macaristan - İtalya maçı ise saat 20:00'de başlayacak.

1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda

2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda

3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda

4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda