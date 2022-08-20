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Spor

12 Dev Adam, Yunanistan'a 9 sayı ile kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80 mağlup oldu.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80 yenildi.

OAKA Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı ekip; Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı.

İlk periyotu 22-15 geride tamamlayan Türkiye, devreye 43-42 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 69-63 üstünlükle geçen ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 89-80 kaybetti.

Mücadelede Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
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  • Akropolis Turnuvası

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