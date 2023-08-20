12 Dev Adam'ın finaldeki rakibi Hırvatistan

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Erkek Milli Takımımız, Hırvatistan'la karşılaşacak.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Hırvatistan müsabakası, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milli Takımımız karşılaşmayı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.
HIRVATİSTAN İLE 19. KEZ
A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılarımız ile Hırvatistan ilk kez 24 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 113-63 mağlubiyetle ayrıldı.
A Erkek Milli Takımımız, 1996 yılında Ankara'da oynanan müsabakada rakibini 68-64'lük skorla yenme başarısı gösterdi.
Millilerimiz ile Hırvatistan'ın son buluşması, 21 Şubat 2021 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 84-78'lik skorla mağlup etti.