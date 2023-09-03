Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı gollerle takımının galibiyetinde kritik rol oynamaya devam ediyor. Mauro Icardi, ilk olarak 15 Ağustos'ta iç sahada oynanan Olimpija Ljubljana maçında ilk 11'deki yerini aldı. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken gol Icardi'den gelmişti. Sonrasında ise Arjantinli oyuncuyu durdurmak mümkün olmadı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla son 5 maça ilk 11'de başlarken 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Molde serisinde iki maçta da golünü atan ve turu getiren isimlerin başında dikkat çeken Icardi, kritik o mücadelelerin ardından Gaziantep FK deplasmanında da 2 golle takımına önemli katkı sağladı.

12 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI! BURAK YILMAZ...

İlk 11 çıktığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi (16 gol), Burak Yılmaz'dan sonra (11 maç; Mayıs - Kasım 2011) ligde 10 ve üzeri maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.

Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı son 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.