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13 milyon euroluk piyango!

Diagne’yi satma konusunda başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda için teklif geldiği öğrenildi. Al Nassr ve Al Ahli’nin Faslı yıldız için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

  • Star Spor
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FİNANSAL Fair Play Kriterleri konusunda UEFA ile yeni bir sıkıntı yaşamamak için Mbaye Diagne’yi satmaya uğraşan ancak başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda piyangosu vurdu! Transferde eksi bakiyeden kurtulmak ve yeni alınacak oyunculara yer açmak için Diagne’yi göndermek isteyen ancak Senegalli forveti ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın kapısının Faslı yıldız için Al Nassr ve Al Ahli tarafından çalındığı ileri sürüldü. İki Suudi kulübünün Belhanda için 13 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkardığı öğrenildi.Al Nassr ve Al Ahli’nin Galatasaray’da ortaya koyduğu performansla zaman zaman eleştirilen Belhanda’ya da yıllık 4 ile 5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği belirtiliyor. Transfer konusunda son kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek.

 

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