  • 13 yıl sonra geri dönüş! Mourinho, Real Madrid yolunda
13 yıl sonra geri dönüş! Mourinho, Real Madrid yolunda

Jose Mourinho'nun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığı iddia edildi. Portekizli teknik adamın resmi açıklamasının başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 17:53
Real Madrid'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, İspanyol devinin yeni teknik direktörü olmak üzere sözleşmesini imzaladı.

3 YILLIK İMZA

The Athletic'in haberine göre, 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın geçen hafta imzayı attığı ve Haziran 2029'a kadar geçerli bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Mourinho'nun resmi açıklamasının ise 7 Haziran'daki başkanlık seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir numaralı tercihi olan Mourinho, böylece 2013 yılında ayrıldığı Santiago Bernabeu'ya 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

Başkanlık seçimlerinde Perez'in rakibi olan yenilenebilir enerji girişimcisi Enrique Riquelme, Mourinho'nun kendi tercihi olmadığını açıklasa da kulislerde mevcut başkanın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınına göre Mourinho'nun teknik ekibi ve yaz transfer dönemi planlamaları için çalışmalar şimdiden başladı.

BENFICA'DAN AYRILIK KARARI

Mourinho, daha önce yaptığı açıklamada Benfica'dan sözleşme uzatma teklifi aldığını doğrulamıştı. Ancak deneyimli teknik adamın sezon sona ermeden önce kulüp içindeki bazı isimlere ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı.

Benfica'nın da Mourinho'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı, listenin üst sıralarında Marco Silva'nın yer aldığı ifade edildi.

İLK DÖNEMİNDE NELER YAPTI?

Jose Mourinho, Real Madrid'deki ilk döneminde 2010 ile 2013 yılları arasında görev yaptı. Bu süreçte 3 yerel kupa kazanan Portekizli teknik adam, özellikle 2011-12 sezonunda elde ettiği La Liga şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçti.

Mourinho yönetimindeki Real Madrid, o sezon topladığı rekor puanla şampiyonluğa ulaşmış ve Barcelona'nın hakimiyetine son vermişti.

