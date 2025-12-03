30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Spor Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, takımların toplam 9 üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi.

Oyunun temposunu arttırmaya çalışan Mersin ekibi, kenardan oyuna giren Esra Ural Topuz ve Sinem Ataş'ın katkısıyla ikinci periyodun ilk 3 dakikasında farkı 7 sayıya (29-36) çıkardı. Mola sonrası Meesseman ve Alperi Onar ile boyalı alanı daha fazla kullanmaya başlayan Fenerbahçe skoru dengeledi ancak rakibine Burke ve Vanloo'nun basketleriyle yanıt veren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti.

Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında McCovan'ın pota altı, Meesseman'ın orta mesafe ve McBride'ın uzak mesafeden attığı basketlerle 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi.

Son periyotta Alperi Onar'ın asistlerine, Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'in oyundan düşmesiyle farkı giderek artırdı ve karşılaşmayı 104-77 kazandı.

FENERBAHÇE 14. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:

Takım Şampiyonluk Fenerbahçe 14 Galatasaray 8 BOTAŞ 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor 2 ÇBK Mersin 1 Beşiktaş 1 Mersin Büyükşehir Belediyespor 1 Yakın Doğu Üniversitesi 1

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Ozan Gönen, Yiğit Gönültaş

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 7, McBride 24, Meesseman 23, Rupert 10, Allemand 3, McCovan 18, Olcay Çakır Turgut, Williams 3, Tuana Vural, Selen Baş

Çimsa ÇBK Mersin: Vanloo 18, Burke 18, Ayşenaz Harma 2, Juskaite 8, Manolya Kurtulmuş 14, Esra Ural Topuz 8, Sinem Ataş 7, Büşra Akbaş 2, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç, Eslem Güler

1. Periyot: 22-25

Devre: 45-47

3. Periyot: 73-59