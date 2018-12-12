Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

14 yaşında sakatlık nedeniyle hayatını kaybetti!

İngiltere'nin Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, maç içinde yaşadığı çarpışma sonucu hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'nin Aylesbury kentinde acı bir olay yaşandı. Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, maç içinde rakip bir futbolcuyla çarpıştıktan sonra genç yaşta hayatını kaybetti.
 
14 yaşındaki kaleci, çarpışmanın ardından yere yığılırken hemen hastaneye kaldırıldı ancak duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.
 
Campanaro'nun babası, ''İnanılmaz bir genç adamdı, dünya için çok büyük bir kayıp'' derken futbolcunun yakın arkadaşı Dave Garricks, ''Şok içindeyim. Hiçbir hayat 14 yaşında son bulmamalı.'' sözlerini kullandı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada ise ''Futbolcumuzun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesinin bu zor zamanlarında yanında olacağız. Bu fantastik adam için maçlarımızda saygı duruşu yapacağız.'' dendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA