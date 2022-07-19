İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5569
  • EURO
    17,9761
  • ALTIN
    965.358
  • BIST100
    2501.96
Spor

1461 Trabzon FK'dan iki transfer birden

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısından Selman Faruk Dibek ve Atalay Yıldırım'ı renklerine bağladı.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 20:57 - Güncelleme:
ABONE OL

1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısında yetişen Selman Faruk Dibek ve Atalay Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısında yetişen Atalay Yıldırım ve Selman Faruk Dibek'i transfer etti. Yeni takımlarıyla 3'er yıllık anlaşma imzalayan oyuncular için tören düzenlendi. Törende konuşan 1461 Trabzon FK Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, "İki oyuncuyu da bonservisi ile transfer ettik. Kalitelerine ve yeteneklerine güveniyoruz. İnşallah burada çok başarılı olacaklar ve kendilerini ilerleyen yıllarda üst liglerde izleyeceğiz." dedi.

19 yaşındaki kanat oyuncusu Atalay Yıldırım ise "Buraya geldiğim için mutluyum. 2'nci ligde kiralık oynadığım için ligi biliyorum. Yabancılık çekmeyeceğim" diye konuştu. 20 yaşındaki forvet Selman Faruk Dibek de, "Buraya kendimi göstermek için geldim. Liglerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

  • 1461 trabzon
  • transfer
  • Selman Faruk Dibek
  • Atalay Yıldırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.