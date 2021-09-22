Star.com.tr 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:31

Milli futbolcu Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de müthiş bir performans göstermiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezona gollerle başlayan milli futbolcunun takımı Lille için işler iyi gitmiyor. Çıktığı altı lig maçında bir galibiyet alabilen Lille'in iki de beraberliği bulunuyor. 5 puanı olan Lille ligde 15. sırada.

"BURAK YILMAZ HAYAL KIRIKLIĞI"



Olaylı Lens-Lille derbisinde etkisiz kalan Burak Yılmaz Lille'in en büyük gol kozuydu. Takım olarak düşüşte olan Fransız ekip Lens karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta Lens taraftarları sahaya girmiş ve altı taraftar yaralanmıştı.

BURAK YILMAZ'A 4 PUAN...



Fransa basınından Butfootballclub Lens karşısında futbolculara 10 üzerinden puanlar dağıttı. Burak Yılmaz için 4 puan veren gazetenin diğer oyunculara verdiği puan şu şekilde: Lille: Grbic (5.5) – Zelki Çelik (5), Fonte (5), Botman (5), Reinildo (5)- Ikoné (5.5,) Andre (4,5) , Xeka (4,5) A.Gomes (4) J.David (4), Burak Yılmaz (4)

"LILLE BU SEZON ÇOK KIRILGAN"



Fransız basını geçtiğimiz haftalarda ligde 5 puanla dibi gören son şampiyon Lille için "Bu sezon çok kırılgan" başlığı atmıştı. Fransız ekip henüz bir galibiyetle yolunu devam ederken Lens derbisinin de kaybedilmesi taraftar nezdinde de beklentilerin altında kaldı. Lille'in en büyük kozu Burak Yılmaz için ise Burak, Yusuf ve Ikone haricinde takımın geri kalanı için tanınmaz halde olduğu yazılmıştı. Derbide etkisiz kalan Burak için de Fransızlar eleştirilerini arttırmaya başladı