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Spor

16 yıllık seri bozuldu! Fernando Muslera kurtarışlarıyla tarih yazdı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri haline gelen ve tam 15 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, Gaziantep FK maçıyla 16 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Fanatik3 Eylül 2023 Pazar 09:21 - Güncelleme:
16 yıllık seri bozuldu! Fernando Muslera kurtarışlarıyla tarih yazdı
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Sarı kırmızılı forma altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, sezona da harika girdi. Ligde ilk 2 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep FK'ya karşı da geçit vermedi. Muslera, ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatıp, Cim Bom'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera, sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Orkun Uşak başarmıştı.

DERİN NEFES ALDIRDI

37 yaşındaki eldiven, 90 dakika boyunca da başarılı bir performans sergiledi. Muslera, bu kez kurtarışlarıyla değil özellikle ilk devredeki çıkışlarıyla takım arkadaşlarını rahatlattı. Tecrübeli kaleci, adeta bir libero gibi kırmızı siyahlı ekibin kritik ataklarını kesip, sarı kırmızılılar'a derin nefes aldırdı.

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