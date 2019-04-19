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18 puan alıp bekleyelim

Galatasaray’ın hocası, “Fener derbisinde nasıl 2 puan kaybettiğimizi biliyoruz. Bunu unutalım ve kalan maçlara odaklanalım. Kayseri ile başlayıp 6’da 6 yapalım. Başakşehir mutlaka takılır” dedi.

  • Star Spor
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KADIKÖY’DEKİ Fenerbahçe derbisinde aldığı beraberlikle lider Medipol Başakşehir’le aradaki farkı 3 puana düşürme fırsatını kullanamayan Galatasaray, şampiyonluk için pes etmiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hocası Fatih Terim, bugünkü İstiklal Mobilya Kayserispor mücadelesi öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapıp, “Henüz herşey daha bitmedi. Biz 6’da 6 yapıp bekleyelim. Başakşehir kalan haftalarda mutlaka puan kaybedecek” ifadelerini kullandı.

BAŞARI İÇİN EMEK VERMEK GEREKİYOR

Şampiyon olmanın emek istediğine vurgu yapan 65 yaşındaki Sarı-Kırmızılı teknik adam, “Hedefe ulaşmak için bütün engelleri aşmak gerekiyor. Fenerbahçe derbisinde nasıl 2 puan kaybettiğimizi gördünüz. Ancak şimdi bunu unutup Kayseri maçıyla başlayacak son 6 haftaya odaklanmamız şart. Bunlardan biri de Başakşehir. Ben eğer 18 puan alırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

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