19’luk Muhayer Beşiktaş’ta

Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II’de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay’ı renklerine bağladı. Futbola Almanya’da başlayan Muhayer, milli takım seçimini Türkiye’den yana kullanmıştı. 1,75 boyunda ve her iki ayağına da hakim olan genç futbolcu, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor. Beşiktaş’ın, Muhayer için Fortuna Düsseldorf II’ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyen Muhayer 6 gol atma başarısı gösterdi.