2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu Kazakistan'da düzenlenecek

Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu, 20-21 Nisan'da Kazakistan'da yapılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'da 17-18 Şubat 2018'de gerçekleştirilen ve 56 ülkeden 100'ü aşkın kurum ile 200 civarında delegenin katıldığı 1. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'nda ele alınan konular ve yapılan tartışmalar neticesinde beyan edilen sonuç bildirgesinin etnosporlar açısından bir yol haritası ortaya koyduğu bildirildi.

Geleneksel sporların sorunlarının tespiti, kişisel ve kurumsal tecrübelerden hareketle çözüm önerilerinin sunulması, farklı coğrafyalara özgü deneyimlerin aktarılması, dünyanın çeşitli noktalarında geleneksel spora emek veren kişiler için bir tanışma ve buluşma noktası oluşturulması açısından büyük öneme sahip olan bu forumun ikincisinin 20-21 Nisan'da Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenleneceği kaydedildi.

Dünyada geleneksel sporları ve bunlarla ilişkili kültürleri kapsayan etnospor alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi adına bir danışma, dayanışma, ortak akıl ve hareket platformu vazifesi gören bu forumun, çeşitli ülke ve milletler arasındaki temas ve iş birliği olanaklarını artıracağı aktarıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu üyelerinden Kazakistan Etnospor Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin, hem önceki forumda ele alınan konuları irdeleyeceği hem de yeni açılacak başlıklarla alanla ilgili yeni ve farklı bakış açılarına ön ayak olacağı belirtildi.

Geleneksel sporlara ilişkin çeşitli konu başlıklarında oturumların düzenleneceği forumda, görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak sonuç bildirisinin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

İki gün sürecek foruma, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly, Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kairat Satybajdyuly, Kazakistan Etnospor Derneği Başkanı Bekbolat Tleukhan, Kazakistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Timur Kulibayev, UNESCO Politikalar ve Programlar Direktörü Angela Melo, Ürdün Al-Faris Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Komitesi Onursal Başkanı Prens Hashim Bin Al Hussein katılacak.