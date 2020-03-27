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  • 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri kimdir? Abdelhak Nouri kaç yaşında?
Spor

2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri kimdir? Abdelhak Nouri kaç yaşında?

2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden futbolcu Abdelhak Nouri 2 yıl 9 aydır komadaydı. Abdelhak Nouri'nin abisi Abderrahim, kardeşinin komadan uyandığını açıkladı. Peki Abdelhak Nouri kimdir? Abdelhak Nouri kaç yaşında? İşte Abdelhak Nouri hakkında merak edilenler...

27 Mart 2020 Cuma  12:58 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:58
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Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı. 2 yıl 9 ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle komaya giren Ajax'lı futbolcu Abdelhak Nouri'nin uyandığı duyuruldu. Vatandaşlar Abdelhak Nouri'nin kim olduğunu merak ediyor. Abdelhak Nouri kaç yaşındadır? uzun süredir komada olan Abdelhak Nouri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

ABDELHAK NOURİ KİMDİR?

22 yaşında olan Abdelhak Nouri, 2 Nis 1997 yılında Amsterdam Hollanda'da dünyaya geldi. Fas asıllı futbolcu 1,70 m boyundadır. Ajax'ın u21 takımında kariyerine ilk adımı attı. Abdelhak Nouri en son Hollanda Genç Milli takımında oynadı.

MAÇTA YERE YIĞILIP KOMAYA GİRDİ!

Abdelhak Nouri, Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. 22 yaşındaki Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.

Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı.

Abdelhak Nouri'nin kardeşi Abderrahim, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Evde kaldığından beri daha iyiye gidiyor. Aile ortamında olduğunun farkında ve artık komada değil. Tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Yalnızca yatağından çıkamıyor. Hayatını sürdürebilmek için bize bağlı durumda. Bazen bir şeyleri onaylamak için kaşlarıyla veya gülümseyerek bizimle iletişim kuruyor. Bazen de çok duygusallaşıyor ama çoğu zaman gülümsüyor, bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti. Abdelhak Nuri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

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