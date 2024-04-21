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Spor

20 maçtır yenilmiyor! Galatasaray'da hedef yeni rekor

Galatasaray bu sezon oynadığı son 13 maçını kazandı. Sarı kırmızılı ekip bugün de galip gelerek bu seriyi 14 maça çıkarmak istiyor. Galatasaray galip gelmesi durumunda kendisine ait rekoru tekrarlayacak. İşte detaylar...

Akşam21 Nisan 2024 Pazar 09:06 - Güncelleme:
20 maçtır yenilmiyor! Galatasaray'da hedef yeni rekor
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Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor. Cim-Bom, bugün Pendikspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Buruk, bu doğrultuda oyuncularını motive ederek karşılaşmaya hazırladı.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, bugün sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak. Cim-Bom, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlikle fark yarattı.

CİM-BOM TAM KADRO ÇIKIYOR

Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, bugün sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Cim-Bom, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak. G.Saray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 33 maçta yenilmedi. Ligde taraftarı önündeki son kaybını geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Aslan, sonrasında 33 mücadelede kaybetmedi, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılmayı başardı.

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