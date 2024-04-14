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Spor

20 milyon euro hayal oldu! Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde planları suya düştü

Fenerbahçe'de geçirdiği operasyon sonrası sezonu kapatan ve 3 ay sahalarda uzak kalacak olan Jayden Oosterwolde'nin Avrupa'ya transferi de bir süre ertelendi. Hollandalı yıldızın transferinde 20 milyon euro kasasına koymaya hazırlanan sarı lacivertli ekibin hayalleri başka bahara ertelendi. İşte detaylar...

Sabah14 Nisan 2024 Pazar 11:17 - Güncelleme:
20 milyon euro hayal oldu! Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde planları suya düştü
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Fenerbahçe, Olympiakos maçını 3-2 kaybederken en çok Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına üzüldü.

42. dakikada kendini yere bırakan 22 yaşındaki sol bek, menisküs yırtığı nedeniyle dün ülkesi Hollanda'da ameliyat masasına yattı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyururken, oyuncunun sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı belirtildi. Bu süreç, iyi bir sezon geçiren Oosterwolde'nin hem Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024'te forma giyme şansını bitirdi hem de Fenerbahçe'nin transferde kasasına 20 milyon Euro'nun (690 milyon TL) girmesini engelledi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF 15 MİLYON EURO'YDU

Jorge Jesus'un takımdan ayrılırken kiralık gönderilmesi yönünde rapor verdiği 22 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın isteği ile kalmış, ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Roma ve Sevilla'nın da ilgisi bulunan futbolcu için Napoli ara transferde ilk nabız yoklamasını 15 milyon Euro teklifle yapmıştı. Fenerbahçe yönetimi ise şampiyonluk yarışından dolayı sezon sonunu işaret etmiş ve düşündüğü rakamı 20 milyon Euro olarak güncellemişti. Ancak sakatlık tüm planları bozdu.

3 AY YOK

Yunanistan'dan İstanbul'a koltuk değnekleriyle dönen Oosterwolde, Hollanda'da başarılı bir operasyon geçirdi. 3 ay sonra çalışmalara başlayacak futbolcu, bu sezon 41 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

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