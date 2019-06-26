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2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

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Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 37. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Letonya'nın Riga ile Sırbistan'ın Niş ve Zrenjanin kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvada çeyrek final eleme müsabakaları Riga ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çeyrek finalden itibaren ise tüm karşılaşmalar Belgrad'da yapılacak.

Şampiyonanın ilk gününde yarın 4 grupta 8 müsabaka oynanacak. Açılış maçında ise İsveç ile Karadağ, TSİ 13.00'te karşı karşıya gelecek.

Olimpiyat elemelerine vize alınacak

Avrupa Şampiyonası'nı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.

Turnuvada yarı finale kalan 4 takım olimpiyat elemelerine vize alacak. Çeyrek finalde elenen takımlar arasında yapılacak klasman maçlarını kazanan 2 ekip de olimpiyatlara katılmak için eleme müsabakası oynama hakkı elde edecek.

Format

Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak.

Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

Gruplar

A Milli Takım, turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, İtalya, Slovenya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan

Maç takvimi

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 4 Temmuz'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 6 Temmuz'da yapılacak.

Şampiyonada final ve üçüncülük maçları ise 7 Temmuz'da oynanacak.

Türkiye'nin maç programı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Sırbistan'ın Niş kentinde yapacak.

Şampiyonada maçlar NTV'den yayımlanacak.

Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-İtalya (Cair Spor Merkezi)

28 Haziran Cuma:

17.00 Slovenya-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

30 Haziran Pazar:

17.00 Macaristan-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

(AA)

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