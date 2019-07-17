2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi!

Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports'a teşekkür ederek, "beIN Sports'a Digitürk'le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor

Göztepe - Antalyaspor

Sivasspor - Beşiktaş

Konyaspor - Ankaragücü

Kasımpaşa - Trabzonspor

Denizlispor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Fenerbahçe - Gazişehir

2. HAFTA

Gazişehir - Gençlerbirliği

Galatasaray - Konyaspor

Antalyaspor - Denizlispor

Çaykur Rizespor - Sivasspor

Başakşehir - Fenerbahçe

Ankaragücü - Kayserispor

Alanyaspor - Kasımpaşa

Beşiktaş - Göztepe

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

3. HAFTA

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Konyaspor - Antalyaspor

Kasımpaşa - Ankaragücü

Göztepe - Denizlispor

Kayserispor - Galatasaray

Fenerbahçe - Trabzonspor

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği - Başakşehir

Sivasspor - Gazişehir

4. HAFTA

Trabzonspor - Gençlerbirliği

Denizlispor - Konyaspor

Başakşehir - Sivasspor

Gazişehir - Beşiktaş

Alanyaspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Kayserispor

Galatasaray - Kasımpaşa

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

5. HAFTA

Gençlerbirliği - Alanyaspor

Kasımpaşa - Antalyaspor

Kayserispor - Denizlispor

Göztepe - Konyaspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ankaragücü

Beşiktaş - Başakşehir

Çaykur Rizespor - Gazişehir

6. HAFTA

Ankaragücü - Gençlerbirliği

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

Denizlispor - Kasımpaşa

Konyaspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

Gazişehir - Göztepe

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

7. HAFTA

Göztepe - Kayserispor

Fenerbahçe - Antalyaspor

Beşiktaş - Alanyaspor

Yeni Malatyaspor - Denizlispor

Gazişehir - Başakşehir

Sivasspor - Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Konyaspor

Gençlerbirliği - Galatasaray

8. HAFTA

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Gazişehir

Alanyaspor - Çaykur Rizespor

Galatasaray - Sivasspor

Denizlispor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Beşiktaş

Kayserispor - Kasımpaşa

Başakşehir - Göztepe

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

9. HAFTA

Göztepe - Kasımpaşa

Gazişehir - Alanyaspor

Sivasspor - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Gençlerbirliği - Denizlispor

Beşiktaş - Galatasaray

Fenerbahçe - Konyaspor

Başakşehir - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

10. HAFTA

Konyaspor - Gençlerbirliği

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Başakşehir

Ankaragücü - Gazişehir

Antalyaspor - Beşiktaş

Denizlispor - Sivasspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Göztepe

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

11. HAFTA

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Beşiktaş - Denizlispor

Gençlerbirliği - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Trabzonspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Başakşehir - Ankaragücü

Sivasspor - Konyaspor

Gazişehir - Galatasaray

12. HAFTA

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Trabzonspor

Alanyaspor - Göztepe

Antalyaspor - Gazişehir

Galatasaray - Başakşehir

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Kayserispor - Sivasspor

Konyaspor - Beşiktaş

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

13. HAFTA

Göztepe - Fenerbahçe

Alanyaspor - Ankaragücü

Gazişehir - Denizlispor

Sivasspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Antalyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Trabzonspor - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

14. HAFTA

Ankaragücü - Göztepe

Antalyaspor - Trabzonspor

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Denizlispor - Başakşehir

Konyaspor - Gazişehir

Galatasaray - Alanyaspor

Kasımpaşa - Beşiktaş

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

15. HAFTA

Trabzonspor - Denizlispor

Sivasspor - Fenerbahçe

Gazişehir - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Alanyaspor - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Göztepe

Galatasaray - Ankaragücü

Başakşehir - Konyaspor

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

16. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

Konyaspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Gazişehir

Kayserispor - Başakşehir

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Beşiktaş

Antalyaspor - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Sivasspor

17. HAFTA

Ankaragücü - Denizlispor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Galatasaray - Antalyaspor

Trabzonspor - Kayserispor

Başakşehir - Kasımpaşa

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Sivasspor - Göztepe

Alanyaspor - Konyaspor

Gazişehir - Yeni Malatyaspor