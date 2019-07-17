2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi!
2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Derbi tarihi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports'a teşekkür ederek, "beIN Sports'a Digitürk'le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
1. HAFTA
Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Sivasspor - Beşiktaş
Konyaspor - Ankaragücü
Kasımpaşa - Trabzonspor
Denizlispor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
Fenerbahçe - Gazişehir
2. HAFTA
Gazişehir - Gençlerbirliği
Galatasaray - Konyaspor
Antalyaspor - Denizlispor
Çaykur Rizespor - Sivasspor
Başakşehir - Fenerbahçe
Ankaragücü - Kayserispor
Alanyaspor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Göztepe
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
3. HAFTA
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Konyaspor - Antalyaspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Göztepe - Denizlispor
Kayserispor - Galatasaray
Fenerbahçe - Trabzonspor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği - Başakşehir
Sivasspor - Gazişehir
4. HAFTA
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Denizlispor - Konyaspor
Başakşehir - Sivasspor
Gazişehir - Beşiktaş
Alanyaspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Kayserispor
Galatasaray - Kasımpaşa
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
5. HAFTA
Gençlerbirliği - Alanyaspor
Kasımpaşa - Antalyaspor
Kayserispor - Denizlispor
Göztepe - Konyaspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ankaragücü
Beşiktaş - Başakşehir
Çaykur Rizespor - Gazişehir
6. HAFTA
Ankaragücü - Gençlerbirliği
Başakşehir - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe
Denizlispor - Kasımpaşa
Konyaspor - Kayserispor
Alanyaspor - Sivasspor
Gazişehir - Göztepe
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
7. HAFTA
Göztepe - Kayserispor
Fenerbahçe - Antalyaspor
Beşiktaş - Alanyaspor
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
Gazişehir - Başakşehir
Sivasspor - Ankaragücü
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Kasımpaşa - Konyaspor
Gençlerbirliği - Galatasaray
8. HAFTA
Antalyaspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Gazişehir
Alanyaspor - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Sivasspor
Denizlispor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Beşiktaş
Kayserispor - Kasımpaşa
Başakşehir - Göztepe
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
9. HAFTA
Göztepe - Kasımpaşa
Gazişehir - Alanyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Gençlerbirliği - Denizlispor
Beşiktaş - Galatasaray
Fenerbahçe - Konyaspor
Başakşehir - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Ankaragücü
10. HAFTA
Konyaspor - Gençlerbirliği
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Başakşehir
Ankaragücü - Gazişehir
Antalyaspor - Beşiktaş
Denizlispor - Sivasspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Göztepe
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
11. HAFTA
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Beşiktaş - Denizlispor
Gençlerbirliği - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Antalyaspor
Trabzonspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Başakşehir - Ankaragücü
Sivasspor - Konyaspor
Gazişehir - Galatasaray
12. HAFTA
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Trabzonspor
Alanyaspor - Göztepe
Antalyaspor - Gazişehir
Galatasaray - Başakşehir
Denizlispor - Çaykur Rizespor
Kayserispor - Sivasspor
Konyaspor - Beşiktaş
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
13. HAFTA
Göztepe - Fenerbahçe
Alanyaspor - Ankaragücü
Gazişehir - Denizlispor
Sivasspor - Kasımpaşa
Başakşehir - Antalyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Trabzonspor - Galatasaray
Çaykur Rizespor - Konyaspor
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
14. HAFTA
Ankaragücü - Göztepe
Antalyaspor - Trabzonspor
Kayserispor - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
Denizlispor - Başakşehir
Konyaspor - Gazişehir
Galatasaray - Alanyaspor
Kasımpaşa - Beşiktaş
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
15. HAFTA
Trabzonspor - Denizlispor
Sivasspor - Fenerbahçe
Gazişehir - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Alanyaspor - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Göztepe
Galatasaray - Ankaragücü
Başakşehir - Konyaspor
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16. HAFTA
Göztepe - Galatasaray
Konyaspor - Trabzonspor
Kasımpaşa - Gazişehir
Kayserispor - Başakşehir
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Beşiktaş
Antalyaspor - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Sivasspor
17. HAFTA
Ankaragücü - Denizlispor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Galatasaray - Antalyaspor
Trabzonspor - Kayserispor
Başakşehir - Kasımpaşa
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Sivasspor - Göztepe
Alanyaspor - Konyaspor
Gazişehir - Yeni Malatyaspor
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