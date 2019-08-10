31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2.01’lik Onuachu listede

GALATASARAY, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genk’in Samatta için kapıyı 10 milyon eurodan açması ve indirim yapmaması üzerine Sarı-Kırmızılılar rotayı Danimarka’nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 m. boyundaki pivot santrfor Paul Onuachu’ya çevirdi. Kulubü Nijeryalı için 4 milyon euro istedi. Aslan ise indirim talep etti.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 arttı

Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 arttı

Teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

Teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Roketatar sistemi bulunan tanklar Suriye sınırına sevk edildi

Roketatar sistemi bulunan tanklar Suriye sınırına sevk edildi

Bayramı kana bulayacaklardı

Bayramı kana bulayacaklardı

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı düştü

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA