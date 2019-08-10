2.01’lik Onuachu listede
GALATASARAY, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
- Star Spor
Genk’in Samatta için kapıyı 10 milyon eurodan açması ve indirim yapmaması üzerine Sarı-Kırmızılılar rotayı Danimarka’nın FC Midtjylland takımında forma giyen 2.01 m. boyundaki pivot santrfor Paul Onuachu’ya çevirdi. Kulubü Nijeryalı için 4 milyon euro istedi. Aslan ise indirim talep etti.
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