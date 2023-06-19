2023 Kadınlar EuroBasket'te grup aşaması tamamlandı

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonunun dördüncü gününde A, B, C ve D grubunda üçüncü ve son maçlar oynandı.

D Grubu'ndaki maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan Türkiye, üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup oldu. A Milliler, bu sonuçla 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, iki maç sonunda ilk sırada bulunan Sırbistan'ı 81-75 yenip liderliği ele geçirdi ve doğrudan çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Sırbistan, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken, grubu üçüncü sırada bitiren Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak için mücadele edecek.

- Sonuçlar, puan durumu ve eşleşmeler

Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:

-A Grubu

Karadağ-Letonya: 61-58

İspanya-Yunanistan: 76-60

İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.

B Grubu

Belçika-İtalya: 72-64

Çekya-İsrail: 61-52

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Belçika, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.

C Grubu

Almanya-Büyük Britanya: 62-61

Slovenya-Fransa: 68-73

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Fransa, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.

D Grubu

Macaristan-Sırbistan: 81-75

Türkiye-Slovakya: 66-80

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren Macaristan, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.