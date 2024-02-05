2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri açıklandı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. Turnuvanın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Grup maçları, 11-27 Haziran tarihlerinde turnuvanın ev sahibi olan 16 şehrin tamamında oynanacak. Son 32 turu müsabakaları, 28 Haziran-3 Temmuz'da Guadalajara ve Philadelphia hariç diğer kentlerde, son 16 turu karşılaşmaları ise 4-7 Temmuz'da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de yapılacak. 9-11 Temmuz'daki çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.

Meksika, daha önce 1970 ve 1986, ABD de 1994'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Kanada ise ilk kez organizasyona ortak olacak.