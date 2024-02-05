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Spor

21 yıl sonra ilke imza attı! Tyler Boyd'dan sonra ilk isim Semih Kılıçsoy

Dün akşam Beşiktaş sahasında Trabzonspor'un 28 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un 2 gollü ile yıktı. Başarılı futbolcu attığı 2 golle 21 yıl sonra bir ilke imza atmayı başardı. İşte detaylar...

5 Şubat 2024 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
21 yıl sonra ilke imza attı! Tyler Boyd'dan sonra ilk isim Semih Kılıçsoy
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Türpaş Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. Öte yandan Semih Kılıçsoy, 21 yıl sonra bir ilke imza attı.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.

TYLER BOYD'DAN SONRA İLK İSİM

Opta'nın verilerine göre 2023/24'te Süper Lig'de en fazla gol atan Beşiktaş oyuncusu olan Semih Kılıçsoy (6), Tyler Boyd'dan (Eylül 2020) bu yana siyah-beyazlı formayla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

BİR GOL DAHA ATTI

62. dakikada Semih Kılıçsoy bir gol daha attı. Cenk Tosun'un pasının ardından sol çaprazdan çalımlarla ceza alanına giren Semih, sağ ayağıyla kayarak vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

21 YIL SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 18 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, söz konusu müsabakalarda 8 gol ve 1 kez de asist performansı sergiledi.

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